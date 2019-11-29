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29.11.2019 - 14:56 | | DHA

Bariyerlerin üzerine yan yatan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, karşı şeride geçip, yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine yan yatan kamyonetin sürücüsü Fethi Dergi (49), yaralandı.

Bariyerlerin üzerine yan yatan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Bariyerlerin üzerine yan yatan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Bariyerlerin üzerine yan yatan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Bariyerlerin üzerine yan yatan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Kaza, saat 12.30 sıralarında Turgutlu-Manisa Çevreyolu'nda meydana geldi. Turgutlu'dan Manisa yönüne giden Fethi Dergi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kullandığı makarna yüklü 35 AT 2254 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyonet, karşı şeride geçip, yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine yan yattı. Kazada, sürücü Dergi, yaralandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan Dergi, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dergi'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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