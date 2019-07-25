25.07.2019 - 11:41| DHA
Bartın'da tacizci tutuklandı
Bartın’da pazar ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen R.A .(61), gözaltına alınıp, tutuklandı.
Bartın merkezde taşayan R.A. hakkında pazar ve marketler ile caddelerde kadınları taciz ettiği iddiasıyla şikayette bulunuldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, R.A.’yı Bartın Kemerköprü Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde yakaladı. Gözaltına alınan R.A.’nın gittiği marketlere ait kamera görüntüleri de incelemeye alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendiİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor.