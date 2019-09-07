Bartu Küçükçağlayan kimdir, kiminle evlendi?

Mayıs ayında nişananlanan çiftin Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde gerçekleşen düğüne; ikilinin yakın akrabaları ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden oluşan kalabalık davetli topluluğu katıldı.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR?

Bartu Küçükçağlayan 23 Nisan 1983 doğumludur. Eskişehir'de doğan Küçükçağlayan 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak İstanbul'a gitti. Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun İnishmore'lu Yüzbaşı oyununda rol aldı. 2005-2007 yılları arasında topluluğun Kumarbazın Seçimi oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de rol almaya başladı.

Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı. 2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğunun Şeylerin Şekli oyununda başrollerden Adam'ı canlandırdı. 2012 ile 2014 arasında Yalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı.

Kumarbazın Seçimi'ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazandı ve Şeylerin Şekli ile övgü topladı.

Küçükçağlayan, Çoğunluk isimli sinema filmindeki Mertkan rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü dahil birkaç ödül kazandı.

Kendisi aynı zamanda, Canavar Banavar takma ismi ile Büyük Ev Ablukada isimli grubun solistidir ve gitar çalmaktadır.

Jet Sosyete dizisinde Gündüz karakterini canlandırmaktadır.

FİLMOGRAFİ

Binbir Gece : Kudret Sabancı - Gani -2006

Çapkın : Bora Onur - Kösük(Kemal) - 2005

Haziran Gecesi : Andaç Haznedaroğlu - Ali - 2004

Kırlangıç : Abdullah Oğuz - Semiz - 2004

Yalan Dünya - Orçun - 2012

Komedi Türkiye - Kendisi - 2015

Jet Sosyete - Gündüz - (dizi 2018)

Bartu Ben - Bartu (Kendisi) - (dizi 2018)

Kelebekler : Tolga Karaçelik - Kenan - 2018

Kesik : Fatih Akın - Mehmet - 2014

Çoğunluk : Seren Yüce - Mertkan - 2010

Av Mevsimi : Yavuz Turgul - Kamuran 2010

Masum (2017) - Selim

Bartu Ben (2018) - Bartu Küçükçağlayan