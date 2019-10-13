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13.10.2019 - 15:33 |

Bas Gaza (Overdrive) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Bas Gaza filmi bu akşam TV ekranında ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Antonio Negret'in yer aldığı Bas Gaza (Overdrive) filmi aksiyon gerilim türünde çekildi. 2017 yılında vizyona giren Bas Gaza filminin başrollerinde Scott Eastwood ve Freddie Thorp yer alıyor.

Bas Gaza (Overdrive) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Bas Gaza (Overdrive) filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Antonio Negret'in yer aldığı aksiyon ve gerilim türünde çekilen film 2017 yılında vizyona girdi. Çekimlerinin Fransa, ABD ve Belçika'da gerçekleştirildiği filmde Scott Eastwood, Freddie Thhorp, Ana de Armas, Simon Abkarian, Clemens Schick, Gaia Weiss, Moussa Maaskri, Kaaris yer alıyor.

BAS GAZA FİLMİ KONUSU

Film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.

Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır...

Av tüfeğiyle dehşet saçtılarAdıyaman'da 3 katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilden av tüfeği ile ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.
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