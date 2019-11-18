Başak burcu genel özellik ve günlük burç yorumu
Başak burçları, günlük yorum için arayışa koyuldu. Başak burcu bugün nasıl bir gün geçirecek? Toprak grubundan olan başak burçları, 24 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında doğanlar oluyor. İte başak burcu günlük yorumu ve başak burcu günlük yorumu...
Başak burcu günlük burç yorumu: Bilemediğiniz konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gizli olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatleri daha olumlu açılar söz konusu. İyimser tavrınızla olayların üstesinden gelebilirsiniz. Kabullenme içine girebilir, içsel süreçler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konulara yöneleceğiniz zamanlar var.
BAŞAK BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Tanımlayan söz: Kendimi hizmet ederek arıyorum
Yönetici gezegeni: Merkür
Elementi: Toprak
Niteliği: Değişen
Rengi: Mavi, yeşil tonlar
Metali: Cıva ve nikel
Taşı: Sardoniks
Vücutta karşı geldiği bölge: Bağırsaklar
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Yardımcı, hizmet bilir, alçakgönüllü, mükemmeliyetçi, ince, zeki bir araştırmacı
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Aşırı endişeli ve eleştirici, duygusuz ve gizleyici, detaylarda kaybolan, köle ruhlu, kararsız