Başak burcu genel özellik ve günlük burç yorumu

Başak burcu günlük burç yorumu: Bilemediğiniz konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gizli olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatleri daha olumlu açılar söz konusu. İyimser tavrınızla olayların üstesinden gelebilirsiniz. Kabullenme içine girebilir, içsel süreçler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konulara yöneleceğiniz zamanlar var.

BAŞAK BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi hizmet ederek arıyorum

Yönetici gezegeni: Merkür

Elementi: Toprak

Niteliği: Değişen

Rengi: Mavi, yeşil tonlar

Metali: Cıva ve nikel

Taşı: Sardoniks

Vücutta karşı geldiği bölge: Bağırsaklar

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Yardımcı, hizmet bilir, alçakgönüllü, mükemmeliyetçi, ince, zeki bir araştırmacı

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Aşırı endişeli ve eleştirici, duygusuz ve gizleyici, detaylarda kaybolan, köle ruhlu, kararsız