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18.11.2019 - 12:57 |

Başak burcu genel özellik ve günlük burç yorumu

Başak burçları, günlük yorum için arayışa koyuldu. Başak burcu bugün nasıl bir gün geçirecek? Toprak grubundan olan başak burçları, 24 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında doğanlar oluyor. İte başak burcu günlük yorumu ve başak burcu günlük yorumu...

Başak burcu genel özellik ve günlük burç yorumu

Başak burcu günlük burç yorumu: Bilemediğiniz konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gizli olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatleri daha olumlu açılar söz konusu. İyimser tavrınızla olayların üstesinden gelebilirsiniz. Kabullenme içine girebilir, içsel süreçler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konulara yöneleceğiniz zamanlar var.

BAŞAK BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi hizmet ederek arıyorum

Yönetici gezegeni: Merkür

Elementi: Toprak

Niteliği: Değişen

Rengi: Mavi, yeşil tonlar

Metali: Cıva ve nikel

Taşı: Sardoniks

Vücutta karşı geldiği bölge: Bağırsaklar

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Yardımcı, hizmet bilir, alçakgönüllü, mükemmeliyetçi, ince, zeki bir araştırmacı

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Aşırı endişeli ve eleştirici, duygusuz ve gizleyici, detaylarda kaybolan, köle ruhlu, kararsız

Sokakta telefonuyla oynayan çocuğu gasp etti!İstanbul Bahçelievler’de bir şüpheli sokakta oturan çocuğun telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Başak burcu genel özellik ve günlük burç yorumu

Başak burcu genel özellik ve günlük burç yorumu

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