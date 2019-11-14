BAŞAK BURCUNUN günlük yorumu | Başak burcu rengi, elementi, yönetici gezegeni nedir?
Başak burcu olanlar, günlük burç yorumları arasında kendi burcunun yorumunu arıyor. Topak grubundan olan Başak burçları 24 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında doğanlar oluyor. Peki Başak burcunun bugünkü günlük burç yorumu nasıl? Başak burcunun özellikleri nelerdir?
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BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU
İş hayatında yoğunluk yaşayacağınız bir gün. Başarıyı yakalamak için emek vermeniz gerekecek. Üstlerinizden destek almak sizi motive edecektir. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla göz önünde tutmak isteyebilirsiniz. Bu sıralar annenizle yakından ilgilenin. Akşam saatlerinde farklı konularla ilgilenebilirsiniz.
BAŞAK BURCU ÖZELLİKLERİ
Tanımlayan söz: Kendimi hizmet ederek arıyorum
Yönetici gezegeni: Merkür
Elementi: Toprak
Niteliği: Değişen
Rengi: Mavi, yeşil tonlar
Metali: Cıva ve nikel
Taşı: Sardoniks
Vücutta karşı geldiği bölge: Bağırsaklar
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Yardımcı, hizmet bilir, alçakgönüllü, mükemmeliyetçi, ince, zeki bir araştırmacı
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Aşırı endişeli ve eleştirici, duygusuz ve gizleyici, detaylarda kaybolan, köle ruhlu, kararsız