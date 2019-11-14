BAŞAK BURCUNUN günlük yorumu | Başak burcu rengi, elementi, yönetici gezegeni nedir?

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BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

İş hayatında yoğunluk yaşayacağınız bir gün. Başarıyı yakalamak için emek vermeniz gerekecek. Üstlerinizden destek almak sizi motive edecektir. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla göz önünde tutmak isteyebilirsiniz. Bu sıralar annenizle yakından ilgilenin. Akşam saatlerinde farklı konularla ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK BURCU ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi hizmet ederek arıyorum

Yönetici gezegeni: Merkür

Elementi: Toprak

Niteliği: Değişen

Rengi: Mavi, yeşil tonlar

Metali: Cıva ve nikel

Taşı: Sardoniks

Vücutta karşı geldiği bölge: Bağırsaklar

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Yardımcı, hizmet bilir, alçakgönüllü, mükemmeliyetçi, ince, zeki bir araştırmacı

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Aşırı endişeli ve eleştirici, duygusuz ve gizleyici, detaylarda kaybolan, köle ruhlu, kararsız