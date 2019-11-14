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14.11.2019 - 10:52 |

BAŞAK BURCUNUN günlük yorumu | Başak burcu rengi, elementi, yönetici gezegeni nedir?

Başak burcu olanlar, günlük burç yorumları arasında kendi burcunun yorumunu arıyor. Topak grubundan olan Başak burçları 24 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında doğanlar oluyor. Peki Başak burcunun bugünkü günlük burç yorumu nasıl? Başak burcunun özellikleri nelerdir?

BAŞAK BURCUNUN günlük yorumu | Başak burcu rengi, elementi, yönetici gezegeni nedir?

Başak burcu hakkında arayışa geçenler, burcun hem genel özelliklerini hem de günlük burç yorumunu araştırıyor. Başak burcunun rengi nedir? Başak burcunun niteliği, taşı, olumlu ve olumsuz özellikleri haberimizde...

BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

İş hayatında yoğunluk yaşayacağınız bir gün. Başarıyı yakalamak için emek vermeniz gerekecek. Üstlerinizden destek almak sizi motive edecektir. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla göz önünde tutmak isteyebilirsiniz. Bu sıralar annenizle yakından ilgilenin. Akşam saatlerinde farklı konularla ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK BURCU ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi hizmet ederek arıyorum

Yönetici gezegeni: Merkür

Elementi: Toprak

Niteliği: Değişen

Rengi: Mavi, yeşil tonlar

Metali: Cıva ve nikel

Taşı: Sardoniks

Vücutta karşı geldiği bölge: Bağırsaklar

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Yardımcı, hizmet bilir, alçakgönüllü, mükemmeliyetçi, ince, zeki bir araştırmacı

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Aşırı endişeli ve eleştirici, duygusuz ve gizleyici, detaylarda kaybolan, köle ruhlu, kararsız

 

Güney Afrika'da hortum 5 ölüGüney Afrika'da aşırı yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kötü hava koşullarının önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı.
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