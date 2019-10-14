Başak Dizer kimdir, yaşı kaç?

Başak Dizer 1980 İstanbul doğumlu. İstanbul'da tasarım bölümü üzerine lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer, Mimar Sinan Üniversitesi'nde moda tasarım bölümünden eğitim alarak sertifika kazanmıştır. Stilistlik üzerine eğitim almıştır.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu dizisindeki danışmanlığını yaparken aralarında ilişki başlamış ve iki yıl süren ilişkileri sonrası çift 2016 Şubat ayında Paris'de bir törenle evlendiler. Tören, Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde gerçekleşti.