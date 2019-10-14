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14.10.2019 - 10:14 |

Başak Dizer kimdir, yaşı kaç?

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi olan Başak Dizer kimdir? Stilist olan Başak Dizer birçok dizi ve filmde arka planda çalışmıştır. Peki, Başak Dizer kaç yaşında?

Başak Dizer kimdir, yaşı kaç?

Başak Dizer 1980 İstanbul doğumlu. İstanbul'da tasarım bölümü üzerine lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer, Mimar Sinan Üniversitesi'nde moda tasarım bölümünden eğitim alarak sertifika kazanmıştır. Stilistlik üzerine eğitim almıştır.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu dizisindeki danışmanlığını yaparken aralarında ilişki başlamış ve iki yıl süren ilişkileri sonrası çift 2016 Şubat ayında Paris'de bir törenle evlendiler. Tören, Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde gerçekleşti.

Bakan Akar: YPG cezaevindeki DEAŞ'lıları kaçırdıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Resulayn ve Tel Abyad kontrolümüz altında. Bölgemizdeki tek DEAŞ hapishanesinin boşaltıldığını gördük" dedi.
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