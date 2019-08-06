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06.08.2019 - 21:40

Başakşehir Olympiakos Şampiyonlar Ligi eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir Olympiakos maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, Viktoria Plzen'i eleyen Olympiakos ile yarın play-off turuna katılmak için karşı karşıya gelecek. İşte zorlu mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar...

Başakşehir Olympiakos Şampiyonlar Ligi eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme maçları başlıyor. Tarihinde ilk kez devler ligine katılma hesapları yapan Başakşehir, bu turdaki ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk etmeye hazırlanıyor. Peki merakla beklenen Başakşehir Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Olympiakos maçı 7 Ağustos Çarşamba günü 20:45'te başlayacak ve zorlu mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Chedjou, Behich, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Vişça, Robinho, Gulbandransen, Crivelli

Olympiakos: Jose Sa, Samedo, Bouchalakis, Guilherme, Guerrero, Podence, Elabdellaoui, Masouras, Tsimikas, Valbuena, Papadopoulos.

RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

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