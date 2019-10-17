MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBaşakşehir'de servis aracı kaza yaptı!
17.10.2019 - 09:02 | | DHA

Başakşehir'de servis aracı kaza yaptı!

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi minibüsü, elektrik direğinin bulunduğu duvara çarptı. Kazada şoförle birlikte araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Başakşehir'de servis aracı kaza yaptı!
Başakşehir'de feci kaza!
Başakşehir'de feci kaza!
Başakşehir'de feci kaza!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kaza, saat 08.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Dereli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Güzel yönetimindeki 34 LAF 989 plakalı servis minibüsü yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sokak üzerinde bulunan elektrik direğinin bulunduğu duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Serkan Güzel ve servisteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Serkan Güzel'i çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

Başakşehirde servis aracı kaza yaptı

 

2 buçuk aylık İsmail bebeği, annesi ağladığı için boğmuş!Konya’da mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede ölen 2,5 aylık İsmail K.’ın annesi Fatma K.(21) ifadesinde, bebeğini ağladığı için yüzüne yastık bastırıp, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Fatma K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Genç kıza cinsel saldırı spor salonuna giderken gelmiş!

Genç kıza cinsel saldırı spor salonuna giderken gelmiş!

İstanbul'da büyük emlak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da büyük emlak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Valisi Yerlikaya rakam verip açıkladı

İstanbul Valisi Yerlikaya rakam verip açıkladı

Didim ve Kuşadası'nda 139 kaçak göçmen yakalandı

Didim ve Kuşadası'nda 139 kaçak göçmen yakalandı

Sıradaki Haber