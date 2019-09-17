BaÅŸarÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ± kahvaltÄ±!

Beslenme ve Diyetetik UzmanÄ± Fatma Nur Ã‡alÄ±ÅŸÄ±r, kahvaltÄ±nÄ±n gece boyunca aÃ§ kalmÄ±ÅŸ ve kan ÅŸekeri dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ bireyin metabolizmasÄ±nÄ±n canlanmasÄ±na, konsantrasyonun gÃ¼Ã§lenmesine yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu belirtti.

KahvaltÄ±, Ã§ocuÄŸunuzun dersteki dikkatini arttÄ±rÄ±r, okul baÅŸarÄ±sÄ±na katkÄ± saÄŸlar diyen Ã‡alÄ±ÅŸÄ±r, GÃ¼nÃ¼n en Ã¶nemli Ã¶ÄŸÃ¼nÃ¼dÃ¼r. KahvaltÄ±da olmasÄ± gerekenler; sÃ¼t ya da taze sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ meyve suyu, birkaÃ§ parÃ§a ceviz ya da fÄ±ndÄ±k/badem, Ã§ocuÄŸunuzun ihtiyacÄ± kadar peynir, yumurta, ekmek, sÃ¶ÄŸÃ¼ÅŸ sebzeler KahvaltÄ± Ã§ocuklarÄ± gÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinde dinÃ§ tutabiliyorken birkaÃ§ saat iÃ§inde etkisini yitirir. Bu nedenle ara Ã¶ÄŸÃ¼nlerde tÃ¼ketecekleri yiyecekleri iÃ§eren bir beslenme Ã§antasÄ± ÅŸarttÄ±r. Beslenme Ã§antasÄ±, Ã§ocuklarÄ±n abur cubura olan ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±r. SaÄŸlÄ±klÄ± beslenme adÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±mdÄ±r deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BOL SU

Fatma Nur Ã‡alÄ±ÅŸÄ±r, okul Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n beslenme Ã§antasÄ±nda olmasÄ± gerekenleri de ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±: Bol su, sÃ¼t/ayran, havuÃ§, salatalÄ±k gibi hafif atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klar, mevsim meyveleri ya da kuru meyveler, tam tahÄ±llÄ± bol sebzeli, peynirli kÃ¼Ã§Ã¼k sandviÃ§, taze sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ meyve sularÄ±, ev yapÄ±mÄ± kek, kurabiye, kuru yemiÅŸler ve tabi ki Ä±slak mendil, peÃ§ete ÅŸeklinde sÄ±ralanabilir. Bunun yanÄ± sÄ±ra Ã§ocuklarÄ±mÄ±za bol su iÃ§me alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kazandÄ±rmalÄ±, her birinin gÃ¼nde 3 ana 2-3 minik ara Ã¶ÄŸÃ¼n ÅŸeklinde dÃ¼zenli beslenmesini saÄŸlamalÄ±yÄ±z. Ã–dÃ¼l veya kutlama ya da hafta sonu aktivitesi olarak Ã§ocuklarÄ± fast-food mekanlarÄ±na gÃ¶tÃ¼rmenin yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k hatalardan birisi olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Ã‡alÄ±ÅŸÄ±r,Â Maalesef bu davranÄ±ÅŸÄ±mÄ±zla Ã§ocuklarÄ±mÄ±za bu tarz beslenmeyi Ã¶zendirmiÅŸ oluruz. SaÄŸlÄ±klÄ± bir birey ve baÅŸarÄ± dolu bir okul yÄ±lÄ± geÃ§irmek iÃ§in hafta sonlarÄ±nÄ± onlar iÃ§in Ã§eÅŸitli fiziksel aktiviteler planlamalÄ±yÄ±z ÅŸeklinde konuÅŸtu.