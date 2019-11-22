Başarıya giden yol empatiden geçiyor

Eğitim ve öğretim yılının 15 Kasım’da başlayan ilk ara tatili 25 Kasım’da sona erecek. Bu dönem boyunca uzmanlar, ebeveynlere çocuklarına yüksek beklenti yaratacak görevler vermelerinden kaçınmalarını öneriyor. Öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kimliğe bürünerek ifade etmesini sağlayan ‘rol yapma medodu’ sayesinde çocuk, gerçek rolünden ve duygularından sıyrılarak kendisini başkasının yerine koyabiliyor. Empati algısını besleyen metot çocuğun gelişimi ve olgunlaşmasını sağlıyor.

Rol yapma deneyimini yaşatan KidZania, çocukların meslekleri deneyimleyerek öğrendiği, seçim yapma özgürlüğü elde ettiği ve yaratıcılıklarını geliştirirken sosyalleştiği dünyanın ‘ilk çocuklar ülkesi.’ KidZania’da çocuklar; gerçek dünyanın bir simülasyonu ile geleceğe hazırlanırken, hayatları boyunca ilham alacakları aktivitelerle bol bol eğlenme ve öğrenme olanağı buluyor. Eğlenerek öğrenmenin yaratıcısı olan Çocuklar Ülkesi KidZania, son beş yıldır İstanbul Akasya’da bulunan 8 bin metrekarelik alanıyla çocukların 67 aktivite alanında 120’den fazla mesleği deneyimlemesini sağlıyor. Dünya genelinde 21 ülkede, 28 şehirde çocukların ufkunu açan ve hayallerine erken yaşta adım atmalarını sağlayan KidZania, 4-14 yaş arası tüm çocuklara hizmet veriyor.

27-28 Kasım’da 2. Zirve

2014 yılında kurulan ve beş yıl boyunca yüzbinlerce çocuğu ağırlayan KidZania İstanbul, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Edutainment Zirvesi’nin ikincisini 27-28 Kasım’da gerçekleştirecek. Zirvenin ilk gününde geleceğe yatırım yapan markalar, ikinci gününde ise geleceğin eğitim modelleri konuşulacak. Ev sahibi KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur’un yaptığı zirvede KidZania Global Eğitim Direktörü Dr. Ger Graus da bir konuşma yapacak. Dr. Graus konuşmasında, meslek seçimlerinde; toplumsal cinsiyet kalıplarının ve ekonomik sınıfın etkileri ile ebeveynlerin yönlendirmelerinin ne gibi sonuçlar doğurduğunu anlatacak.