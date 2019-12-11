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11.12.2019 - 18:49 | | DHA

Başı ve kolları olmayan cesetin kime ait olduğu belli oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 ay önce Sarıseki sahiline vuran, başı ve kolları olmayan cesedin balık avı için denize açılan Hakan Şen'e (35) ait olduğu belirlendi.

Başı ve kolları olmayan cesetin kime ait olduğu belli oldu

 

Arsuz İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde geçtiğimiz şubat ayında balık  avı için denize açılan Hakan Şen'den bir daha haber alınamadı. Yapılan tüm çalışmaya rağmen Şen'den bize rastlanmadı.

Başı ve kolları olmayan cesetin kime ait olduğu belli oldu

4 ay önce Sarıseki sahiline başı ve kolları olmayan erkek cesedi vurdu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Kayıp kişilerden alınan DNA örnekleriyle cesetten alınan örneklerin karşılaştırılması sonucu cesedin kayıp Hakan Şen'e ait olduğu belirlendi. Aile, cenazeyi toprağa vermek üzere teslim aldı.

Başı ve kolları olmayan cesetin kime ait olduğu belli oldu

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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