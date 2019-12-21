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21.12.2019 - 19:50 | | AA

Başika Üs Bölgesi'nde "Batı Nil Virüsü"nden rahatsızlanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "Batı Nil Virüsü" enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanan askerin yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğu bildirildi.

Başika Üs Bölgesi'nde "Batı Nil Virüsü"nden rahatsızlanan asker şehit oldu

MSB'den yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Başika Üs Bölgesi'nde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2018'den bu yana yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, 21 Aralık 2019'da şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Başika Üs Bölgesinde Batı Nil Virüsünden rahatsızlanan asker şehit oldu


Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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