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16.08.2019 - 00:51| AA

Basın İlan Kurumu'nun yeni müdürü belli oldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu müdürü Yakup Karaca görevden alındı. Karaca'nın yerine Rıdvan Duran atandı.

Basın İlan Kurumu'nun yeni müdürü belli oldu

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı.

Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre görevden alınan Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAHRİ KESİCİ ATANDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne Bahri Kesici atandı.

Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahri Kesici atandı.

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