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05.08.2019 - 08:40| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Başka Sinema açık havada

Başka Sinema 16 Ağustos’a kadar açık havada Sinema ile Ayvalık’ta gösterimler düzenliyor.

Başka Sinema açık havada

Programda geçen sezonun ilgi gören filmleri, bazıları henüz vizyona girmemiş yapımlar ve çekildiği yıllarda sinemaların vazgeçilmezi olmuş klasikler yer alıyor. Bir zamanlar pek çok yazlık sineması bulunan Ayvalık’ta bu sefer İlçe Nüfus Müdürlüğü bahçesi 15 günlüğüne yazlık sinemaya dönüşecek. Başka Sinema açık havada Sinema kapsamında Queen ve solisti Freddy Mercury’nin dünyayı sarsan hikâyesini anlatan ve geçen yıl uzun süre gösterimde kalan “Bohemian Rhapsody”, Olivier Assayas’ın yazıp yönettiği, başrolünde Juliette Binoche’un oynadığı, her şeyle beraber insan ilişkilerini de değiştiren dijital çağa ayak uydurma çabasını komik ve nükteli biçimde ele alan “Çifte Hayatlar” ve Claire Denis’nin, Robert Pattinson’ın rol aldığı, bir uzay gemisinde geçen estetik distopyası “High Life”ın da aralarında olduğu filmler gösterilecek. l 

 

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 8 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 5 kilogram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 20 şüphelide gözaltına alındı.
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