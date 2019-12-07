MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Başka söz gerek yok! 'Ben size kurban olayım'
ABONE OL
07.12.2019 - 14:37 | | AA

Başka söz gerek yok! 'Ben size kurban olayım'

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkla yakından ilgilendiği anlara ilişkin video paylaştı.

Başka söz gerek yok! 'Ben size kurban olayım'

Bakanlığın Twitter hesabından, "Sevgi, şefkat, yardım... Barışın elçisi, masumların umudu Mehmetçik." notuyla paylaşılan videoda, askerlerin devletin diğer kurumlarından personelle Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yürüttüğü yardım faaliyetlerinden görüntüler yer aldı.

Görüntülerde, Mehmetçiğin özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar başta olmak üzere bölge insanıyla yakından ilgilenmesi, sağlık hizmeti vermesi ve gıda yardımında bulunması yer aldı.

Başka söz gerek yok Ben size kurban olayım

Suriyeli bir kadının, TSK personeline yönelik "Size kurban olayım" ve yaşlı bir adamın da "Allah, Türk askerinden razı olsun. Biz, sonsuza kadar Türk devleti ve Türk askeri ile beraberiz." sözleri de görüntülere yansıdı.

Ersan Parlatan: "Bizim oyun anlayışımızı, felsefemizi yansıtan bir skor"Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan son haftalardaki çıkışlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En iyi öten kuş seçildi

En iyi öten kuş seçildi

Yer: Muğla... Alev topuna döndü

Yer: Muğla... Alev topuna döndü

Korkunç! Polis bile ne yapacağını şaşırdı

Korkunç! Polis bile ne yapacağını şaşırdı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Aralık açıklandı mı? Hangi numaralar kazandırdı?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Aralık açıklandı mı? Hangi numaralar kazandırdı?

Sıradaki Haber