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19.11.2019 - 12:13 | | DHA

Başkanın aracını kurşunlayıp, 'son uyarı' notu bıraktılar

Karaman'nın Kazımkarabekir ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun özel aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Şüpheliler, aracın üzerine 'Bu seni son uyarımız' yazılı not bıraktı.

Başkanın aracını kurşunlayıp, 'son uyarı' notu bıraktılar

Olay, saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nun 42 K 3540 plakalı park halindeki hafif ticari aracı, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan Başkan Boyacıoğlu, aracının üzerinde 'Bu seni son uyarımız' yazılı not buldu.

Başkanın aracını kurşunlayıp, son uyarı notu bıraktılar

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araç ve çevrede detaylı inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Başkanın aracını kurşunlayıp, son uyarı notu bıraktılar

'ALLAH'IN VERDİĞİ CANI ALLAH'TAN GAYRISI ALAMAZ'

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi belediye başkanı MHP'li Recep Boyacıoğlu'nun aracına tüfekle ateş açıldığı belirlenirken, saçmaların evine de isabet ettiği öğrenildi. Saldırı ile ilgili yazılı açıklama yapan Boyacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gece saat 01.30 sıralarında ilçe merkezindeki evimin bulunduğu sokakta park halindeki şahsıma ait araç ve ikamet ettiğim eve silahlı saldırıda bulunulmuştur. Hamd olsun maddi hasardan başka bir kaybımız yoktur. Gerek ilçedeki hemşehrilerim gerekse gönül daşlarım emin olsunlar. Ben göreve geldiğim günden bu yana helal dairesinde görmediğim, ilçenin âli menfaatlerine bulmadığım hiçbir işe olur vermedim. Beytülmal bildiğim, necip milletimizin emaneti olan Kazımkarabekir Belediyesi’ni doğup büyüdüğüm memleketime bir hizmet aracı olarak gördüm. Ne izah edilmeyecek işim, ne de karşılığında iş almadığımız bir ödememiz yoktur. Şu ana kadar kimse ile herhangi bir hasımlığım söz konusu değildir. Hak, hukuk ve helal süzgecinden geçemeyen taleplerin mermiyle geçeceğini düşünenler aldanır. Gözdağı vermek isteyenler, sarsılmaz iman ve inancımızın dağ gibi olduğunu elbette göreceklerdir. Recep Boyacıoğlu’da her canlı gibi fanidir ancak, Allah’ın verdiği canı Allah’tan gayrı kimsenin alamayacağı bilinmelidir. İlçeye hizmet yolundaki çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."

 

Ülkenin en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskınRusya Polis Teşkilatı, başkent Moskova'nın banliyösünde faaliyet gösteren uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 Ukraynalı kimyager, laboratuvar organizatörü ve kurye gözaltına alındı. Laboratuvarın, son yıllarda ortaya çıkarılan en büyük uyuşturucu laboratuvarı olduğu belirtildi.
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