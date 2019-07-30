Başkent Üniversitesi dünyaya bilim ihraç ediyor

Haberal’ın açtığı yolda devam eden, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın gösterdiği kararlılık ve iradenin sonucunda üniversitenin akademik çalışmaları tüm dünyaya yayılıyor. Başkent Üniversitesi’nde, 25 yıl boyunca yapılan çalışmalar ve kalite odaklı eğitim anlayışı modeliyle uluslararası düzeyde bilim ihracatı yapılıyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı önerisi ile Kazakistan’da bulunan Semey Tıp Üniversitesi eğitiminin modernizasyonu için Dünya Bankası adına bir proje yürütülüyor. İlk altı ayın tamamlanmasının ardından, Kazakistan Sağlık Bakanlığı ve Dünya Bankası’yla yapılan toplantılarda, projenin başarısı belirtildi. Yetkililer tarafından Başkent Üniversitesi’nin deneyimi ve bilgi birikiminden daha çok yararlanılmak istendiği aktarıldı ve yürütülen projeye ek olarak başka projelerle tıp eğitimi modernizasyonunun tüm Kazakistan’a yayılımının sağlanması için ortak çalışmaların sürdürülmesine karar verildi.