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31.12.2019 - 10:08 | | AA

Başkentte genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde genç kadın, iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Başkentte genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

İddiaya göre, Selman K. Atatürk Mahallesi Oba Sokak'taki evinde eşi Nazmiye K'yi (19), 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye K'nin öldüğünü belirledi. Durumun bildirildiği polis ekiplerinin, incelemelerinin ardından Nazmiye K'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Nazmiye K'nin öldürülmesiyle ilgili eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

Başkentte genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın feci şekilde can verdiAnkara’nın Çankaya ilçesi Konutkent altgeçidi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan 2 kişi hayatını kaybetti.
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