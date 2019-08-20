MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBaşkentte kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda cinsel gücü artıcı ürün ele geçirildi
20.08.2019 - 06:24| AA

Başkentte kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda cinsel gücü artıcı ürün ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün ele geçirildi.

Başkentte kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda cinsel gücü artıcı ürün ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia ve Kültür Büro Amirliği ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün bulundu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, polisin soruşturması sürüyor.

Konya'da feci kazaKonya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu anne ile çocuğu hayatını kaybetti, baba yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başkentte kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda cinsel gücü artıcı ürün ele geçirildi

Başkentte kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda cinsel gücü artıcı ürün ele geçirildi

Son dakika | Ankara'da korkutan deprem

Son dakika | Ankara'da korkutan deprem

Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a getirildi

Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a getirildi

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sıradaki Haber