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20.08.2019 - 06:24| AA

Başkentte kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda cinsel gücü artırıcı ürün ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün ele geçirildi.

Başkentte kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda cinsel gücü artırıcı ürün ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia ve Kültür Büro Amirliği ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün bulundu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, polisin soruşturması sürüyor.

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