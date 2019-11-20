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20.11.2019 - 04:22 | | DHA

BaÅŸkentte kumar baskÄ±nÄ±: Onlarca kiÅŸi gözaltÄ±nda

Ankara'nÄ±n BeypazarÄ± ilÃ§esinde, bir eve dÃ¼zenlenen baskÄ±nda, kumar oynayan 17 kiÅŸi ile yer temin eden 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

BaÅŸkentte kumar baskÄ±nÄ±: Onlarca kiÅŸi gözaltÄ±nda

BeypazarÄ± Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Zafer Mahalllesi UzunkaldÄ±rÄ±m Sokak'ta bulunan bir evde kumar oynatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine, gece yarÄ±sÄ± baskÄ±n dÃ¼zenledi. Ã‡ilingir yardÄ±mÄ±yla eve giren ekipler, iÃ§eride kumar oynayan 17 kiÅŸi ile yer temin eden 1 kiÅŸiyi suÃ§Ã¼stÃ¼ yaparak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. BeypazarÄ± Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len 18 kiÅŸiden 17'si hakkÄ±nda idari para cezasÄ± uygulanÄ±rken, yer saÄŸlayan 1 kiÅŸi ise adliyeye sevk edilmek Ã¼zere gÃ¶zaltÄ±nda tutuluyor.Â 

BaÅŸkentte kumar baskÄ±nÄ±: Onlarca kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

BeypazarÄ± Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Ali Yurtsever, ilÃ§ede yapÄ±lan denetimlere iliÅŸkin, "AÅŸayiÅŸ denetimlerimiz sonucu ilÃ§ede 1 gece kulÃ¼bÃ¼ ve 2Â kahvehane mÃ¼hÃ¼rlenerek kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r"Â dedi.

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Åžoför otobüse tutunan çocuÄŸa böyle ÅŸiddet uyguladÄ±Antalyaâ€™da ÅŸehir içi yolcu otobüsü ÅŸoförü, araca tutunduÄŸu gerekçesiyle bir çocuÄŸu dövdü. Olay anÄ± bir iÅŸ yerinin güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
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