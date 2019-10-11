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11.10.2019 - 02:57 | | AA

Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

Ankara'da, otomobil ile restoran çalışanlarını taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

Atatürk Bulvarı Sıhhiye heykeli önünden Ulus istikametine dönmeye çalışan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 AY 4571 plakalı otomobil, aynı istikametine giden Tuncay B'nin kullandığı 06 C 6911 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken, minibüsteki yolcular çarpışmanın şiddetiyle araç içinde savruldu.

Yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsünün 258 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın Ulus istikametinin tek şeridi bir süre ulaşıma kapandı.

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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