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25.08.2019 - 05:49| AA

Başkentte şüpheli ölüm

Ankara'da pompalı tüfekle vurulan 18 yaşındaki genç öldü.

Başkentte şüpheli ölüm

İddiaya göre, Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde Ali Emir B, pompalı tüfekle özçekim yapmak isterken silahın ateş alması sonucu başından vuruldu.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Ali Emir B'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri olay sırasında Ali Emir B. ile aynı evde bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Buzdolabındaki yılan korkuttuMalatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.
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