MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Baskın! Evde para karşılığı...
ABONE OL
13.12.2019 - 11:18 | | DHA

Baskın! Evde para karşılığı...

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdıkları belirlenen 2 kişi tutuklanırken, Özbekistan uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Baskın! Evde para karşılığı...

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Serdivan ilçesindeki bir evde fuhuş yaptırıldığını belirledi. Eve baskın düzenleyen polis, Özbekistan uyruklu Nigorakhon R. (32) ile Özbek kadına para karşılığında fuhuş yaptırdıkları belirtilen 2 erkek şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nigorakhon R. ise bulaşıcı hastalıklara karşı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan'dan skandal hareket

Sıradaki Haber