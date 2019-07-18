MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBaşkomser Nevzat sokaklara dönüyor
18.07.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Başkomser Nevzat sokaklara dönüyor

Polisiye edebiyatın ve suç romanlarının usta kalemi Ahmet Ümit’in artık Yapı Kredi Yayınları’nda olduğu duyuruldu.

Başkomser Nevzat sokaklara dönüyor

Bütün kitapları yakın bir dönemde Yapı Kredi Yayınları tarafından basılacak olan Ümit’in yeni romanı “Aşkımız Eski Bir Roman” eylül ayının üçüncü haftası okurlarla  buluşacak. “Bir Başkomser Nevzat Kitabı” olan “Aşkımız Eski Bir Roman”da ünlü kahraman heyecan verici serüvenleriyle İstanbul sokaklarına dönüyor. “Aşkımız Eski Bir Roman” ile başlayacak olan Ümit kitapları, yazarın yetişkinler için hazırladığı masal kitabı ve ardından yayımlanacak yeni romanıyla devam edecek. 

 

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

Dali’nin altın yumurtası çalındı

Dali’nin altın yumurtası çalındı

Metal savaşçıları yeniden aramızda

Metal savaşçıları yeniden aramızda

Aldatma raporu

Aldatma raporu

Sıradaki Haber