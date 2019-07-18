Başkomser Nevzat sokaklara dönüyor

Bütün kitapları yakın bir dönemde Yapı Kredi Yayınları tarafından basılacak olan Ümit’in yeni romanı “Aşkımız Eski Bir Roman” eylül ayının üçüncü haftası okurlarla buluşacak. “Bir Başkomser Nevzat Kitabı” olan “Aşkımız Eski Bir Roman”da ünlü kahraman heyecan verici serüvenleriyle İstanbul sokaklarına dönüyor. “Aşkımız Eski Bir Roman” ile başlayacak olan Ümit kitapları, yazarın yetişkinler için hazırladığı masal kitabı ve ardından yayımlanacak yeni romanıyla devam edecek.