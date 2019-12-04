Başörtülü öğretmene saldırıya 4 yıl hapis

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın şüpheli Berrak K. hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Şüpheli Berrak K.’nın iddianamede yer alan ifadesinde olay günü Nişantaşı’nda bir galerinin açılışına gittiği ve daha sonra Beşiktaş’a yürüdüğü, sergi açılışında bir miktar alkol aldığını, yürüdüğü esnada müştekinin kendisine tiksinmiş bir şekilde baktığı, bunun üzerine müştekiye tokat attığı ve olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtildi. İddianamede savcı, “Şüphelinin daha önceden hiç görmediği, aralarında hiçbir irtibat ve husumet bulunmayan müştekiye karşı sırf dini inancı gereği giyim tarzından dolayı isnat edilen eylemi gerçekleştirdiğini” belirterek Berrak K. hakkında 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istedi.