04.12.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul
Başörtülü öğretmene saldırıya 4 yıl hapis
Beşiktaş’ta başörtülü resim öğretmenine saldırıp tokat atan şüpheli Berrak K. hakkında “kasten yaralama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın şüpheli Berrak K. hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Şüpheli Berrak K.’nın iddianamede yer alan ifadesinde olay günü Nişantaşı’nda bir galerinin açılışına gittiği ve daha sonra Beşiktaş’a yürüdüğü, sergi açılışında bir miktar alkol aldığını, yürüdüğü esnada müştekinin kendisine tiksinmiş bir şekilde baktığı, bunun üzerine müştekiye tokat attığı ve olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtildi. İddianamede savcı, “Şüphelinin daha önceden hiç görmediği, aralarında hiçbir irtibat ve husumet bulunmayan müştekiye karşı sırf dini inancı gereği giyim tarzından dolayı isnat edilen eylemi gerçekleştirdiğini” belirterek Berrak K. hakkında 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istedi.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.