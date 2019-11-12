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12.11.2019 - 17:16 | | Elif ALTIN / İSTANBUL

Başsavcılık kamera görüntülerini inceleyecek

İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in Beyoğlu'nda ölü olarak bulunmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Başsavcılık James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebi için kamera görüntülerinin ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın raporunun beklendiğini bildirdi.

Başsavcılık kamera görüntülerini inceleyecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada 11 Kasım 2019 tarihinde sabah saat 05:30 sıralarında James Gustaf Edward Le Mesurier’in İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Hamam sokak girişinde ölü olarak bulunduğunun bildirildiği anlatıldı. Açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine derhal intikal etmiş ve gerekli güvenlik önlemlerini almıştır. Hemen akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerine giderek soruşturma işlemlerine başlanmış ve kesin ölüm sebebinin tespiti için ölen şahsın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na naklini sağlamıştır.

Şahsın kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda devam etmektedir. Olay yeri civarındaki kamera kayıtlarının temini ve inceleme çalışmaları yapılmaktadır” denildi.

 

 

 

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