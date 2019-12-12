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12.12.2019 - 15:32 | | AA

Başsavcılıktan Barış Pınarı Harekatı açıklaması! 104 kişi...

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde çatışma bölgelerinde yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu 104 şüpheliden 99'unun tutuklandığını, 5'inin gözaltında olduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan Barış Pınarı Harekatı açıklaması! 104 kişi...

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 9 Ekim 2019'da, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla terör örgütlerine yönelik olarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatıldı.

"Harekat çerçevesinde kahraman silahlı kuvvetlerimizce çatışma bölgelerinde YPG/PKK terör örgütü mensubu 104 şüpheli suçüstü halinde yakalanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak ve kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçlarından başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri vasıtasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı ve adli işlemlerine müteakiben 99 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliklerince tutuklanmıştır. 5 şüphelinin halen gözaltı hali devam etmektedir."

 

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