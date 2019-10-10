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10.10.2019 - 12:53 |

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı harekâta yönelik sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan paylaşımlara yönelik açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlere ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı yazılı açıklamasında, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirmekte olduğu “Barış Pınarı Harekatı” üzerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan; bu amaca hizmet eder mahiyette, her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi ya da kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasal gereğine tevessül edilmektedir” denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Suriye’de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan “Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan paylaşımları ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama, suçu ve suçluyu övme suçlarından resen soruşturma başlattı.

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