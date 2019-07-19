Batı Karadeniz’i sel esir aldı

Batı Karadeniz’de yer alan Düzce’ye bağlı Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçeleri ile Zonguldak’ın Ereğli ve Sakarya’nın Kocaali ilçelerinde aşırı yağışlarla birlikte Melen Çayı’nın da debisinin yükselmesi sonucu sel felaketi yaşandı. Bölgede önceki gece başlayan sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Felaketin boyutu dün sabah gün yüzüne çıktı. Cumayeri’ne bağlı Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından köylere ulaşım kesildi.

Bölgede bulunan “Nehir Evi” denilen rafting bölgesinde 10 kişi mahsur kaldı. Sel sularının bungalov evlere ulaşması nedeniyle çatılara çıkan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla güvenli bir bölgeye geçerek yardım bekledi. Bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Düzce Valisi Zülkif Dağlı’nın koordinesinde Dokuzdeğirmen köyünde oluşturulan kriz merkezinde, Genelkurmay Başkanlığı’ndan kurtarma helikopteri istendi.

Bölgeye akşam saatlerinde haber yapmak üzere giden ve toprak kayması sonucu tesise sığınan Anadolu Ajansı (AA) Cumayeri muhabiri İsa Keleş de kriz merkezi ile irtibat kurarak kurtarma çalışmalarına destek verdi. Hastanede tedavi altına alınan rafting tesisi işletmecisi Davut Pirdal, “İnsanın ölümle burun buruna geldiği bir andı. Kaç saat su altında, çatılarda kaldık. Önemli olan can kaybının olmaması” dedi. Selin önüne gelen her şeyi götürdüğünü aktaran muhabir Keleş de “Biz su yükselmeye başlayınca çatıya çıktık. Karşı evin çatısında üç kişi mahsur kaldı. Biri suya kapıldı, zor kurtardık. Ev denilen hiçbir şey kalmadı” dedi.

Baraj borusu patladı

Akçakoca merkezde ise Çivi Deresi’nin taşması sonucu Merkez Camii’nin altında bulunan dükkanları su bastı. Sabah namazı için camiye gelenler de zor anlar yaşadı. Sarıkaya Barajı’nın ana su borusunun patlaması sonucu taşan sular şehir merkezini geçerek denize dökülürken Kale yolu olarak bilinen alanda ahşap iş yerleri yıkılarak denize aktı. İlçede park halinde bulunan araçlar da denize sürüklendi.

AFAD twitter’den yaptığı paylaşımda “Düzce ilinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde mahsur kalan vatandaşlarımız, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarılarak güvenli alanlara sevk edildi” ifadelerine yer verildi.

Kızılay’dan yardım

Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın da Esmahanım köyüne helikopterle 500 kişilik gıda, su, battaniye ve hijyen seti yardımı yapıldığını kaydetti. Bölgeden il merkezine getirilen vatandaşlara, kıyafet yardımının yanı sıra sıcak yemek ikramında bulunulduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce’de yaptığı incelemelerin ardından dün gece açıklama yaptı. Soylu, kendilerine, 4’ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini bildirdi. Soylu, “Düzce’de helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı, mahsur kalanların hepsi getirildi. 135 kişinin yurtlarda tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır” dedi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da, yaptığı açıklamada, “Akçakoca ve Cumayeri’nde de helikopterlerle 69 kişi kurtarıldı” dedi.

Tarlalar su altında

AFAD, Kocaali ve Karasu ilçelerinde de sel ve su baskınlarında mahsur kalan 40 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Melen Çayı çevresindeki Kocaali ilçesine bağlı birçok köy de selden etkilendi. Melen Çayı’na sürüklenen büyük ağaç parçaları, Düzce ile Sakarya’yı birbirine bağlayan Melenağzı Köprüsü’nde de tehlike oluşturdu. Köprü tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Balıkçı tekneleri hasar görürken fındık bahçeleri de sular altında kaldı. Sel sularının sürüklediği ağaç ve taşlar sebebiyle Ortaköy, Kayalar, Sırtmahalle, Köyyeri, Görele ve Yalpankaya mahalleleri ulaşıma kapanırken, birçok köyde de elektrik kesintisi meydana geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

‘Her türlü yardım yapılacak’

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini, bölgede yol açma ve temizleme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM’de yaptığı açıklamada “Gerek mahsur kalmış olan, gerek sonradan kurtarılmış olan, gerek afette zarar gören vatandaşlarımıza her türlü yardımı yapmak üzere çalışmalarımız çok sıkı şekilde sürüyor” dedi. Kapanan Kocaali-Akçakoca kara yolu mevkisinde inceleme yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Burası tam Melen Deresi’nin Karadeniz’e bağlandığı nokta. Bu hat üzerinde tarım arazileri zarar görmüş” dedi.

‘Heyelan riski bulunuyor’

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar ise, “Kocaali’nin bütün mahallelerini ciddi olarak etkileyen bir afet durumu var. Çok ciddi altyapı hasarı var. Yalpankaya ve Görele bölgesinde çok ciddi heyelan riski var” dedi. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde de dün sabah etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kara yolunda biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede dağlık alandan gelen yağmur suyu şelale görünümü oluşturdu.

Böyle kurtarıldılar

Sel nedeniyle çok sayıda ev ve tarım alanları sular altında kalırken, Akçakoca’ya bağlı Esmahanım köyünde de evlerinde mahsur kalan 21 kişi bölgeye sevk edilen üç helikopterle kurtarıldı.