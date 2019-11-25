Batı Nil Ateşi, arbovirüs grubunda yer alan virüslerin neden olduğu ve en sık enfekte sivrisineklerle bulaşan bir hastalıktır. İnsanların çoğu Batı Nil Virüsü (BNV) ile enfekte sivrisineğin ısırması ile hastalanırlar. Sivrisinekler virüsü kanıyla beslendikleri kuşlardan alarak insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırırlar. Bulaş en çok Haziran- Eylül döneminde gerçekleşir

Çok düşük oranlarda görülmekle birlikte aşağıdaki yollarla da enfeksiyon bulaşabilmektedir:

Gebelik, doğum veya emzirme esnasında anneden bebeğine,

Kan verilmesi,

Organ nakilleri,

Laboratuvarda maruziyet.

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuluçka süresi 2-14 gün, sıklıkla 2-6 gündür. Bu süre bazı tıbbi nedenlerle bağışıklık sistemleri etkilenmiş kişilerde daha uzun olabilir

Virüsle enfekte olmuş insanların çoğunda (%70-80) hiçbir belirti görülmez.

Bazı kişilerde ateşli bir hastalık tablosu gelişir. Virüsü almış yaklaşık her 5 kişiden 1’inde ateşle beraber ishal, kusma, eklem ağrıları, baş ağrısı, vücut ağrıları veya döküntü gibi diğer belirtiler gelişebilir. Çoğu kişi bu tip Batı Nil Ateşi hastalığından tamamen kurtulur ancak yorgunluk ve halsizlik haftalar veya aylarca devam edebilir.

Az sayıda kişide şiddetli belirtiler olabilir. Virüs bulaşmış kişilerin %1’inden azında ensefalit (beyin iltihabı) veya menenjit (beyin ve omurilik zarı iltihabı) gibi ciddi bir nörolojik hastalık gelişir. Nörolojik hastalık belirtileri; baş ağrısı, yüksek ateş, ense sertliği, oryantasyon bozukluğu, koma, titremeler, nöbetler veya felçtir. Bu ağır hastalıktan kurtulmak birkaç hafta veya aylar sürebilir. Bazı nörolojik hasarlar kalıcı olabilir. BNV yüzünden nörolojik tablo meydana gelen hastaların %10’u ölür.

Kanser, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları gibi bazı sağlık sorunları bulunan insanlar, ciddi hastalık tablosu açısından daha büyük risk altındadırlar.

BATI NİL ATEŞİNDEN NASIL KORUNULUR?

Hastalığı önlemenin en etkili yolu, sivrisinek ısırıklarını engellemektir.

Dışarı çıktığınızda böcek kovucular kullanın.

Sivrisineklerin pek çoğunun en aktif olduğu akşam karanlığında uzun kollu giysiler ve pantolon giyin.

Kapı ve pencerelerinize sineklik takın veya var olanları onarın, varsa klima kullanın.

Kaldığınız yerin çevresindeki sivrisineklerin sayısının azaltılmasına yardım edin; çiçeklik, oluklar, kovalar, havuz örtüleri, evcil hayvan ve kuşların su ve yemek kaplarının içinde birikmiş suları boşaltın.