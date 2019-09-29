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29.09.2019 - 10:27 | | DHA

Batman Valiliğinden, 'Kürtçe şarkı engellendi' iddiasına yalanlama

Batman Valiliği, şarkıcı Dodan Özer'in bir kafede Kürtçe şarkı söylediği sırada polis tarafından engellendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, iddiaların asılsız olduğu, yapılan işlemin alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmayan iş yerine faaliyetten men işleminden ibaret olduğu bildirildi.

Batman Valiliğinden, 'Kürtçe şarkı engellendi' iddiasına yalanlama

Katıldığı bir ses yarışmasında Türkiye birincisi seçilen şarkıcı Dodan Özer'in bir kafede Kürtçe şarkı söylerken polis tarafından engellendiği iddialarıyla ilgili Batman Valiliği açıklama yaptı.

İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, kafenin alkol satışı ve canlı müzik ruhsatının olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem, alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir" denildi.

    D-100'deki 'tek teker' magandası kameradaCevizlibağ'da motosikletli bir kişi, Şirinevler'e kadar yaklaşık 7 kilometre boyunca bazen makas atarak bazen de tek teker üzerinde giderek trafiğe tehlikeye sokan sürücü kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün yeni bir motosiklet lastiğini beline takarak taşıması da dikkat çekti.
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