13.09.2019 - 21:17 |
Batuhan Cimilli kimdir? Batuhan Cimilli kiminle evli?
Geçtiğimiz yıllarda Kısmetse Olur adlı programa katılan Batuhan Cimilli, programda tanıştığı Nur Erkoç ile evlenmişti. Son günlerde boşanma kararlarıyla gündeme gelen Batuhan - Nur çiftine, Melis Buse Betkayan'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Peki Batuhan Cimilli kaç yaşındadır? Ne iş yapıyor? İşte Batuhan Cimilli hakkında merak edilenler...
Batuhan Cimilli tarafından hakaret ve tehdit edildiğini iddia eden Melis Buse Betkayan'ın açıklamaları karşısında Batuhan Cimilli de Melis dışında herkesten özür diliyorum açıklamasında bulundu.
BATUHAN CİMİLLİ KİMDİR?
Aslen Erzurumlu olan Batuhan Cimilli, 1991 yılında dünyaya geldi. Kısmetse Olur’a sonradan dahil olan Batuhan'ın gelin adaylarından Melis'in eski arkadaşı olduğu ortaya çıktı. 2016 yaz aylarında Nur Erkoç ile nikah masasına oturan Batuhan Cimilli, 2017 yılında bir kız çocuğu babası oldu.