Batuhan Cimilli kimdir? Batuhan Cimilli kiminle evli?

Batuhan Cimilli tarafından hakaret ve tehdit edildiğini iddia eden Melis Buse Betkayan'ın açıklamaları karşısında Batuhan Cimilli de Melis dışında herkesten özür diliyorum açıklamasında bulundu.

BATUHAN CİMİLLİ KİMDİR?

Aslen Erzurumlu olan Batuhan Cimilli, 1991 yılında dünyaya geldi. Kısmetse Olur’a sonradan dahil olan Batuhan'ın gelin adaylarından Melis'in eski arkadaşı olduğu ortaya çıktı. 2016 yaz aylarında Nur Erkoç ile nikah masasına oturan Batuhan Cimilli, 2017 yılında bir kız çocuğu babası oldu.