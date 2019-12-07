Batuhan Piatti kimdir? Chefs Arena Batuhan Piatti nereli?

Batuhan Piatti Zeynioğlu kimdir? Kanal D'nin yeni yemek yarışmacı Chefs' Arena tüm hızıyla devam ediyor. Chefs Arena'nın şefi Batuhan Piatti ise merak konusu oldu.

BATUHAN PİATTİ ZEYNİOĞLU KİMDİR?

Çeşitli yemek programları yapan Batuhan Piatti televizyonda en büyük çıkışını 2010 yılında yayınlanan MasterChef Türkiye ile yapmıştı. Son olarak Hayat Batuhan'a Güzel adlı gezi programı ile ekrandaydı. Yarışmacılara karşı asabi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Piatti, Kanal D'nin yeni yarışmasında patron olarak yer alacak.

BATUHAN PİATTİ NERELİ?

İtalyan ve Akdeniz mutfağının yanı sıra Türk mutfağına da hakim olan Piatti'nin annesi İtalyan babası Yozgatlı. Asıl soyadı Zeynioğlu fakat ünlü bir otelde çalışmaya başlayınca oranın PR sorumlusu yarı İtalyan olmasından ve annesinin ünü nedeniyle Piatti olarak lanse edilmesini istedi.