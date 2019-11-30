Batuhan Piatti Zeynioğlu kimdir? Chefs Arena patronu Batuhan Piatti

Chefs Arena'nın patronu Batuhan Piatti kimdir? Kanal D'nin yeni yarışma programında uzun süredir ekranda görünmeyen ünlü şef yer alıyor. İşte Batuhan Piatti Zeynioğlu ile ilgili detaylar...

BATUHAN PİATTİ ZEYNİOĞLU KİMDİR?

Çeşitli yemek programları yapan Batuhan Piatti televizyonda en büyük çıkışını 2010 yılında yayınlanan MasterChef Türkiye ile yapmıştı. Son olarak Hayat Batuhan'a Güzel adlı gezi programı ile ekrandaydı. Yarışmacılara karşı asabi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Piatti, Kanal D'nin yeni yarışmasında patron olarak yer alacak.

PİATTİ SOYADI NEREDEN GELİYOR?

İtalyan ve Akdeniz mutfağının yanı sıra Türk mutfağına da hakim olan Piatti'nin annesi İtalyan babası Yozgatlı. Asıl soyadı Zeynioğlu fakat ünlü bir otelde çalışmaya başlayınca oranın PR sorumlusu yarı İtalyan olmasından ve annesinin ünü nendeniyle Piatti olarak lanse edilmesini istedi.