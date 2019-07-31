Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filminin konusu nedir?

Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filminin konusu: Küçük Jacob ipuçlarını izleyerek gizemli bir adaya gider. Bu adada Miss Peregrine's Home For Peculiar Children adında bir evin kalıntılarını bulur. Evin içini gezdikçe evde bulduğu şeylerin inanılmaz güçlere sahip olduğunu keşfeder ve onları kurtarmak ister. Fantastik filmin yönetmenliğini Tim Burton üstleniyor. Ransom Riggs'in romanından uyarlanan Miss Peregrine's Home For Peculiar Children'ın senaristi Jane Goldman. Filmin başrollerinde Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Allison Janney, Chris O'Dowd gibi isimler yer alıyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Eva Green

Rolü : Miss Peregrine

Asa Butterfield

Rolü : Jacob

Samuel L. Jackson

Rolü : Barron

Judi Dench

Rolü : Miss Avocet

Rupert Everett

Rolü : Ornithologist

Allison Janney

Rolü : Dr. Golan

Ella Purnell

Rolü : Emma

Terence Stamp

Rolü : Abe