Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filminin konusu nedir?
30 Eylül 2016 Tarihinde vizyona giren Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filminin dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosu büyük ilgi görmüştü. İzlemeyenlerin merakla araştırdığı Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filmi hakkında merak edilenler haberimizde...
Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları filminin konusu: Küçük Jacob ipuçlarını izleyerek gizemli bir adaya gider. Bu adada Miss Peregrine's Home For Peculiar Children adında bir evin kalıntılarını bulur. Evin içini gezdikçe evde bulduğu şeylerin inanılmaz güçlere sahip olduğunu keşfeder ve onları kurtarmak ister. Fantastik filmin yönetmenliğini Tim Burton üstleniyor. Ransom Riggs'in romanından uyarlanan Miss Peregrine's Home For Peculiar Children'ın senaristi Jane Goldman. Filmin başrollerinde Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Allison Janney, Chris O'Dowd gibi isimler yer alıyor.
OYUNCULAR KİMLER?
Eva Green
Rolü : Miss Peregrine
Asa Butterfield
Rolü : Jacob
Samuel L. Jackson
Rolü : Barron
Judi Dench
Rolü : Miss Avocet
Rupert Everett
Rolü : Ornithologist
Allison Janney
Rolü : Dr. Golan
Ella Purnell
Rolü : Emma
Terence Stamp
Rolü : Abe