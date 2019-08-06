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06.08.2019 - 22:52| AA

Bayburt'ta rahatsızlanan askerler tedavi altına alındı

Bayburt'ta rahatsızlandıkları için hastaneye kaldırılan  36 askerden 35'i taburcu edildi.

Bayburt'ta rahatsızlanan askerler tedavi altına alındı

Bayburt 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında vatani  görevlerini yapan 36 bedelli asker, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle  Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada çeşitli tetkikler yapılan askerlerde, yorgunluk ve mevsimsel  değişime bağlı kırgınlık tespit edildi.

Ayakta tetkik ve tedavileri yapılan askerlerden 35'i taburcu  edilirken, 1 asker ise gribal enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alındı.

Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

Bayburt'ta aranan genç kıza iki gündür ulaşılamadıBayburt'ta kendisinden haber alınamayan genç kızın bulunması için iki gündür sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
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