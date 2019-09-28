Bayraktar TB2 SİHA'lar Jandarma'ya teslim edildi

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığına altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. İsmail Demir, söz konusu hava araçlarına ait bir videoyu da paylaşımına ekledi.