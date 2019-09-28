Bayraktar TB2 SİHA'lar Jandarma'ya teslim edildi

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığına altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. İsmail Demir, söz konusu hava araçlarına ait bir videoyu da paylaşımına ekledi.
Bakan canlı yayında açıkladı: 21 bin kaçak yapı yıkılacak!Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı'na uymayan 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz" dedi. Bakan Kurum, "İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 20 bina ağır hasar aldı, 58 bina az hasarlı" diye konuştu. Bakan Kurum, 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da eğitime ara verilen 14 okul ile ilgili son kararın ise yarın tebliğ edileceğini söyledi.