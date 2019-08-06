06.08.2019 - 09:38
Bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?
Yaklaşık 12,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleri ile ilgili sorular yoğun ilgi görüyor. Bayram ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek?
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?
-SGK'dan emekli aylığı
-Yaşlılık aylığı
-Vazife malullüğü aylığı
-Malullük aylığı
-Ölüm aylığı
-Sürekli iş göremezlik geliri
-Ölüm geliri alanlara ödenir.
Ayrıca Kurumdan aylık alan;
Şehit yakınları
-Gaziler
-Muharip gaziler,
-Güvenlik korucular
-Şampiyon sporcular
-Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Yaklaşık 12,5 milyon emekliye, Kurban Bayramı ikramiyesi 1000 lira ödenecek.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kurban Bayramı ikramiyeleri, 8-9 Ağustos 2019 tarihlerinde banka hesaplarına yatırılacak.