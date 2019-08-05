Bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? 2019 Kurban Bayramı ikramiyeleri

Kurban Bayramı'na günler kala vatandaşlar arasında en çok merak edilen konulardan biri de 'bayram ikramiyesi ne zaman verilecek' oldu. Toplam 12 milyon civarındaki emeklinin sabırsızlıkla beklediği o günler belli oldu. İşte hem bu sorunun hem de 'Bayram ikramiyeleri kimlere verilir' sorusunun yanıtı...



BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

-SGK'dan emekli aylığı

-Yaşlılık aylığı

-Vazife malullüğü aylığı

-Malullük aylığı

-Ölüm aylığı

-Sürekli iş göremezlik geliri

-Ölüm geliri alanlara ödenir.

Ayrıca Kurumdan aylık alan;

-Şehit yakınları

-Gaziler

-Muharip gaziler,

-Güvenlik korucular

-Şampiyon sporcular

-Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı ikramiyeleri, 8-9 Ağustos 2019 tarihlerinde banka hesaplarına yatırılacak.