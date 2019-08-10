MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBayram iznine geldi, otomobilde ölü bulundu
10.08.2019 - 14:30| DHA

Bayram iznine geldi, otomobilde ölü bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, cezaevinden bayram iznine çıkan Burak Çakır (24), evinin bahçesindeki otomobilde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara izi olmayan Çakır’ın ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Bayram iznine geldi, otomobilde ölü bulundu

Akyazı ilçesi Seyfeler Mahallesi'nde yaşayan Burak Çakır, yakınları tarafından evin bahçesinde park halindeki otomobilde hareketsiz bulundu. Gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Burak Çakır’ın öldüğünü belirledi. Vücudunda herhangi bir yara olmayan Burak Çakır’ın cenazesi Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bolu Açık Cezaevi’nde işlediği bir suçtan dolayı cezasını çeken Burak Çakır'ın bayram iznine çıktığı belirtildi. 

Burak Çakır’ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

"Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

"Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

O ilimizde korkutan deprem

O ilimizde korkutan deprem

Sıradaki Haber