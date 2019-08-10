10.08.2019 - 10:59
Bayram namazı saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Kurban Bayramı namaz vakitleri...
Kurban Bayramı namazı hakkında meraklı arayış tüm hızıyla devam ediyor. Yarın sabahın ilk ışıklarında Kurban Bayramı namazına katılacak vatandaşlar, 'bayram namazı saat kaçta' sorusunu merakla sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il Kurban Bayramı namaz vakitlerini belirledi. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Kurban Bayramı namaz vakitleri...
Ankara bayram namazı saat kaçta, İstanbul bayram namazı saat kaçta, İzmir bayram namazı saat kaçta ve diğer illerin bayram namazı saatleri merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı namaz vakitlerine resmi internet sayfası üzerinde yer verdi. İşte il il bayram namazı vakitleri...
ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da Kurban Bayramı namazı 06:33'te kılınacak.
İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da Kurban Bayramı namazı 06:47'de kılınacak.
İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de Kurban Bayramı namazı 06:58'de kılınacak.
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