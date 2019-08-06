06.08.2019 - 09:28
Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman?
Kurban Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramı'nda yapılan 9 günlük tatilin ardından Kurban Bayramı için de 9 gün tatil beklentisi vardı. Fakat bu bayramda tatil birleştirilmedi. Peki bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor.
Dini bayramlarımız arasında yer alan Kurban Bayramı için çok az bir zaman kaldı. Bu bayramda 9 günlük tatil beklentisi olan vatandaşlara tatil haberi gelmedi. Kurban Bayramı tatili, bayram süresince olacak. Peki Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
10 Ağustos Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi.
11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. günü
12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. günü
13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. günü
14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. günü
Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene arefe ve 1. gün hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 5 gün tatil olacak.