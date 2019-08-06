Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman?

Dini bayramlarımız arasında yer alan Kurban Bayramı için çok az bir zaman kaldı. Bu bayramda 9 günlük tatil beklentisi olan vatandaşlara tatil haberi gelmedi. Kurban Bayramı tatili, bayram süresince olacak. Peki Kurban Bayramı'nın birinci günü ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

10 Ağustos Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi.

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. günü

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. günü

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. günü

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. günü

Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene arefe ve 1. gün hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 5 gün tatil olacak.