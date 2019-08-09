Bayram tatili başladı! Kurban Bayramı tatili ne zaman sona erecek?

Kurban Bayramı tatili bu akşam mesai bitiminin ardından başlayacak. Milyonlarca vatandaş bulundukları şehirden memleketlerine doğru yola çıkacak. Bazı vatandaşlar ise bayramda ailecek tatil yapmak için tatil beldelerine akın edecek. 10 Ağustos Arefe günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili toplamda beş gün sürecek. 14 Ağustos Çarşamba akşamı geri dönüşler başlayacak.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 10 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl,

11 Ağustos 2019 Pazar günü 1. gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi günü 2. gün

13 Ağustos 2019 Salı günü 3. gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba günü 4. gün