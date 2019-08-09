09.08.2019 - 23:49
Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?
İslam dünyasının merakla beklediği Kurban Bayramı geldi çattı. Yurdumuzda da büyük bir heyecanla beklenen Kurban Bayramı tatili de başladı. Peki bayram tatili kaç gün sürecek? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarihler...
Bayram tatili için vatandaşlar yola çıkmaya başladı. 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı için vatandaşlar memleketlerine doğru yola çıktı. İstanbul'da Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yoğunluk oluşmaya başladı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte Bayram tatiline ilişkin merak edilenler...
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefe günü 10 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı bu yıl,
11 Ağustos 2019 Pazar günü 1. gün
12 Ağustos 2019 Pazartesi günü 2. gün
13 Ağustos 2019 Salı günü 3. gün
14 Ağustos 2019 Çarşamba günü 4. gün