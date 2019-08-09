Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram tatili için vatandaşlar yola çıkmaya başladı. 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı için vatandaşlar memleketlerine doğru yola çıktı. İstanbul'da Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yoğunluk oluşmaya başladı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte Bayram tatiline ilişkin merak edilenler...

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 10 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl,

11 Ağustos 2019 Pazar günü 1. gün

12 Ağustos 2019 Pazartesi günü 2. gün

13 Ağustos 2019 Salı günü 3. gün

14 Ağustos 2019 Çarşamba günü 4. gün