13.08.2019 - 09:34
Bayram tatili ne zaman sona erecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Kurban Bayramı tatili kaç gün sürüyor? 2019 Kurban Bayramının idrak edildiği bu günlerde bayram tatilinin son günü ne zaman merak ediliyor. Bu sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olmadı. İşte bayram tatilinin son günü...
Kurban Bayramı tatili ne zaman sona ereek? Bu sene bayramın ilk günü hafta sonuna denk geldi. Bayram tatili 9 Ağustos Cuma mesai bitimi ile başladı. 10 Ağustos Cumartesi günü ise bayram arefesi idi.
Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar günü kutlandı. Bugün bayramın üçüncü günü. Kurban Bayramı tatili arefe günü ile birlikte toplamda 4.5 gün kabul ediliyor. Bayramın son günü 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak.
Bu sene Kurban Bayramı tatili sonraki hafta ile birleştirilmediği için izin hakkını kullanmak istemeyen çalışan vatandaşlar 15 Ağustos Perşembe günü iş başı yapacaklar.