12.08.2019 - 20:21
Bayram tatili uzayacak mı?
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde en çok merak edilen konulardan biri de bayram tatili ne zaman bitecek oldu. 2019 Kurban Bayramı, Çarşamba günü sona erecek. Peki bayram tatili uzayacak mı?
2019 Kurban Bayramı heyecanı tüm yurtta yaşanmaya devam ediyor. 11-12-13-14 Ağustos 2019 günleri sürecek olacak Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. Peki Kurban Bayramı bittikten sonra bayram tatili uzayacak? Perşembe ve Cuma tatil mi?
BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?
Kurban Bayramı 11-12-13-14 Ağustos günleri yaşandıktan sonra bayramın bitmesiyle birlikte tatilde sona erecek. Dolayısıyla bayram tatili uzatılmayacak. Çalışan vatandaşlar, Perşembe ve Cuma günleri işbaşı yapacak.