Bayram tatili uzayacak mı?

2019 Kurban Bayramı heyecanı tüm yurtta yaşanmaya devam ediyor. 11-12-13-14 Ağustos 2019 günleri sürecek olacak Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. Peki Kurban Bayramı bittikten sonra bayram tatili uzayacak? Perşembe ve Cuma tatil mi?

BAYRAM TATİLİ UZAYACAK MI?

Kurban Bayramı 11-12-13-14 Ağustos günleri yaşandıktan sonra bayramın bitmesiyle birlikte tatilde sona erecek. Dolayısıyla bayram tatili uzatılmayacak. Çalışan vatandaşlar, Perşembe ve Cuma günleri işbaşı yapacak.