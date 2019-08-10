Bayramda hava nasıl olacak? İl il hava durumu...

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Bayramda hava nasıl olacak sorusu ise yoğun ilgi görüyor. İşte il il hava durumu tahminleri haberimizde...

ANKARA HAVA DURUMU





İSTANBUL HAVA DURUMU





İZMİR HAVA DURUMU





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