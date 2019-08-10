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10.08.2019 - 12:51

Bayramda hava nasıl olacak? İl il hava durumu...

Kurban Bayramı yarın başlayacak. Milyonlarca vatandaş ise Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminlerini yayımladı. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri...

Bayramda hava nasıl olacak? İl il hava durumu...

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Bayramda hava nasıl olacak sorusu ise yoğun ilgi görüyor. İşte il il hava durumu tahminleri haberimizde...

ANKARA HAVA DURUMU

Bayramda hava nasıl olacak İl il hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bayramda hava nasıl olacak İl il hava durumu...

İZMİR HAVA DURUMU

Bayramda hava nasıl olacak İl il hava durumu...

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Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
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