Bayramda kaza bilançosu: 50 ölü

Kurban Bayramı tatilinde, 33 ilde meydana gelen 45 ölümlü trafik kazasında 50 can kaybı yaşandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı’nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında yaşanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla 9-15 Ağustos’ta 7 gün süreyle yoğun tedbir alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, 116 bin 236 trafik personeli ile otobüslerde yolcu olarak denetim yapan 560 personel görevlendirildi, 56 polis başmüfettişi/jandarma müfettişi de tedbirleri denetlemek üzere 24 saat esasına göre görev yaptı.

Can kayıplarında azalma

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10-14 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 33 ilde meydana gelen 45 ölümlü trafik kazasında 50 can kaybı yaşanmıştır. Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 15 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 34 azalarak 10 düzeyine inmiştir. 2018 yılına göre ise 39 kişi azalmıştır. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktası ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir.”

Sürücülere uyarılar

Bayram tatilini izleyen 17-18 Ağustos 2019 cumartesi ve pazar günlerinde karayolu güzergâhlarında aşırı yoğunluk olabileceğinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bayram sonu sevincinin hüzne dönüşmemesi ve can kayıplarının yaşanmaması için vatandaşlara bazı uyarılarda bulunuldu. Vatandaşlardan, dönüşü ve seyahat planlamalarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmaları, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları ve kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermeleri istendi.

Sürücülerden sürat yapmamaları, aşırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymaları gerektiği hatırlatıldı.